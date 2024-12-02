Водитель был пьян и не имел права управлять: на Волыни в ДТП пострадали женщина и двое детей

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ДТП произошло 1 декабря недалеко от села Клепачев в Луцком районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель Nissan не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась. Пострадали три пассажира легковушки: 38-летняя женщина, 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Травмированных госпитализировали.

Водителя автомобиля после оказания медпомощи отпустили домой. За рулем он находился в состоянии опьянения, кроме того, 28-летний мужчина не имел права вождения авто.

По факту аварии начато уголовное производство.

Напомним, днем 1 декабря в Винницкой области Mercedes вылетел в кювет и перевернулся. Погибли три человека, среди пострадавших – два ребенка.