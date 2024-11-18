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Правоохранители нейтрализовали группу, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Днепропетровщины. В областном центре задержали лидера группы – депутата одного из местных советов области

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует RegioNews.

Злоумышленники требовали деньги у предпринимателей, а в случае отказа платить "дань" – похищали потерпевших, пытали их и угрожали убийством.

Задокументировано, как рэкетиры "выбивали" 2,5 млн долларов от местного предпринимателя, который в начале полномасштабной войны мобилизовался в ряды ВСУ и сейчас защищает Украину на передовой.

Фигуранты на трех автомобилях "подрезали" авто военного и похитили его прямо посреди дороги, когда он направлялся к месту базирования своего подразделения. Далее рэкетиры вывезли мужчину в лесопосадку за город, где в течение часа избивали и угрожали физической расправой.

Затем злоумышленники заключили военного в заранее подготовленном закрытом помещении и после пыток отпустили, чтобы он нашел и передал им деньги, а также переоформил часть принадлежащих ему корпоративных прав на действующий бизнес.

Сотрудники СБУ задержали лидера группы, когда он снова угрожал военному убийством.

Во время обысков у фигурантов изъяли огнестрельное оружие и наличные, вероятно полученные преступным путем.

Задержанному депутату объявили подозрение. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников банды.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Житомирской области задержали двух рэкетиров, которые "выбивали" деньги из жены бойца ВСУ. Злоумышленники требовали уплатить им 50 тысяч гривен несуществующего долга.