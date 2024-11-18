фото: СБУ

Правоохоронці нейтралізували групу, яка тероризувала і намагалася тримати в страху мешканців Дніпропетровщини. В обласному центрі затримали лідера групи – депутата однієї з місцевих рад області

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує RegioNews.

Зловмисники вимагали гроші у підприємців, а у разі відмови платити "данину" – викрадали потерпілих, катували їх та погрожували вбивством.

Задокументовано як рекетири "вибивали" 2,5 млн доларів з місцевого підприємця, який на початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ і зараз боронить Україну на передовій.

Фігуранти на трьох автомобілях "підрізали" авто військового і викрали його прямо посеред дороги, коли він прямував до місця базування свого підрозділу. Далі рекетири вивезли чоловіка в лісопосадку за місто, де протягом години били і погрожували фізичною розправою.

Потім зловмисники увʼязнили військового у заздалегідь підготовленому закритому приміщенні і після тортур відпустили, щоб він знайшов та передав їм гроші, а також переоформив частину належних йому корпоративних прав на діючий бізнес.

Співробітники СБУ затримали лідера групи, коли він знову погрожував військовому вбивством.

Під час обшуків у фігурантів вилучили вогнепальну зброю та готівку, ймовірно одержану злочинним шляхом.

Затриманому депутату оголосили підозру. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині затримали двох рекетирів, які "вибивали" гроші з дружини бійця ЗСУ. Зловмисники вимагали сплатити їм 50 тисяч гривень неіснуючого боргу.