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Детективы Теруправления БЭБ во Львовской области прекратили распространение контрафактных подакцизных товаров на территории Ивано-Франковщины и Киевщины

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Оказалось, что группа лиц организовала перемещение электронных сигарет в пунктах пропуска Львовской и Волынской областей вне таможенного контроля. Подакцизная продукция попадала на территорию Украины от находящегося на территории одной из стран ЕС поставщика.

По материалам следствия, одноразовые электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости для электронных испарителей продавали в группах Telegram. Заказы для покупателей отправляли по почте.

В результате обысков на территории Киевской и Ивано-Франковской областей Бюро изъяло более 27 000 тысяч электронных сигарет, жидкости к ним, устройства для электронных испарителей.

"Ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 15 млн грн", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Закарпатье злоумышленник пытался провезти через границу 4000 пачек контрафактных сигарет.