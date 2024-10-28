Правоохранители Львовской области изъяли контрабандные электронные сигареты из ЕС стоимостью 15 млн грн
Детективы Теруправления БЭБ во Львовской области прекратили распространение контрафактных подакцизных товаров на территории Ивано-Франковщины и Киевщины
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.
Оказалось, что группа лиц организовала перемещение электронных сигарет в пунктах пропуска Львовской и Волынской областей вне таможенного контроля. Подакцизная продукция попадала на территорию Украины от находящегося на территории одной из стран ЕС поставщика.
По материалам следствия, одноразовые электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости для электронных испарителей продавали в группах Telegram. Заказы для покупателей отправляли по почте.
В результате обысков на территории Киевской и Ивано-Франковской областей Бюро изъяло более 27 000 тысяч электронных сигарет, жидкости к ним, устройства для электронных испарителей.
"Ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 15 млн грн", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, на Закарпатье злоумышленник пытался провезти через границу 4000 пачек контрафактных сигарет.