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В Днепре задержаны трое участников банды, похитившие местного жителя и удерживавшие его месяц, заставляя переоформить квартиру на подставное лицо

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Трем участникам банды правоохранители сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и мошенничестве.

Организатор преступления совместно с двумя ранее судимыми лицами разработал план завладения квартирами социально уязвимых людей.

"Участники группы вошли в доверие к 50-летнему жителю Днепра, вывезли его за город и в течение месяца удерживали, чтобы он переоформил право собственности на свою квартиру. Подозреваемые применяли к мужчине физическое насилие, заставляли употреблять алкоголь и наркотики", - говорится в сообщении.

В свою очередь, потерпевший, находясь в беспомощном состоянии, переписал свою квартиру на подставное лицо.

Правоохранители задержали участников группы. Всем им избрана мера пресечения – содержание под стражей.

В настоящее время продолжается следствие, проверяется причастность подозреваемых к совершению еще 3 аналогичных преступлений. Устанавливаются их возможные сообщники.

Напомним, ранее один из судей Хозяйственного суда Днепропетровской области получил подозрение. Для того чтобы решить свои бизнес-дела, судья заказал похищение партнера.