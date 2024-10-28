В Киеве неизвестные подожгли двери в двух отделениях почты
Правоохранители расследуют обстоятельства возгорания дверей в двух почтовых отделениях. Относительно инцидентов начали уголовные производства
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.
Как отмечается в сообщении, поджоги произошли на прошлой неделе в Соломенском районе столицы.
Расследуются уголовные производства по статье Уголовного кодекса об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога.
Напомним, ранее правоохранители в Киевской области задержали двух мужчин, которые осуществляли поджоги по заказу спецслужб России. Один из мужчин совершил поджог отделения почты по заданию россиян.
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