фото: Сергей Лысак

Вечером 23 октября оккупанты нанесли удар по Марганецкой общине на Днепропетровщине из реактивной системы залпового огня калибра 122 мм БМ-21 "Град"

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Вчера агрессор еще раз атаковал Никопольщину. Ударил по Марганецкой общине с РСЗО "Град". Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Сергей Лысак проинформировал, что ночь в области прошла без вражеских ударов. Ночью в Днепропетровской области работала ПВО. Подразделение ВК "Восток" уничтожило вражеский "шахед".

По уточненной информации, в результате произошедшего под вечер артиллерийского обстрела Марганца в городе кроме промышленного предприятия повреждены админздание и аптека. Также пострадали семь частных домов, шесть хозяйственных построек, два гаража и три авто и парники. Задело несколько линий электропередач.

Напомним, днем 23 октября россияне ударили из артиллерии по Никополю. В результате атаки на Никопольщину получили ранения четыре человека.