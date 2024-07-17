Россияне более 20 раз атаковали Никопольщину: последствия

фото: Сергей Лысак

В течение 17 июля российские оккупанты атаковали Никопольщину более двух десятков раз. Артиллерией и большей частью – дронами-камикадзе

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Била вражеская армия по Никополю, Марганецкому, Покровскому и Мировскому громадам.

В результате атак повреждены промышленное предприятие, частный дом и хозяйственная постройка.

Изувечены 2 грузовика и более полутора десятков легковых автомобилей, несколько из них загорелись. Пожар спасатели потушили. Задело также газопровод и линию электропередач.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, днем 17 июля российские войска нанесли удар по Покровску Донецкой области. Попали в объект социальной инфраструктуры, ранены пять человек.