Россияне ударили по Покровску: попали в объект социнфраструктуры, есть раненые

фото: ОВА

Днем 17 июля российские войска нанесли удар по Покровску Донецкой области. Попали в объект социальной инфраструктуры

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Здание частично разрушено прямым попаданием. Еще 6 многоэтажек повреждены.

По предварительной информации, ранения получили пять человек от 41 до 73 лет.

На месте работают экстренные службы, пострадавшие получают необходимую помощь.

Окончательные последствия обстрелов устанавливаются.

Напомним, в течение 16 июля российские войска 2516 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак один гражданский погиб, семь человек получили ранения.