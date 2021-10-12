В Кривом Роге пьяный водитель на пешеходном переходе сбил ребенка и скрылся

Патрульная полиция Кривого Рога

В Кривом Роге пьяный водитель на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку и попытался скрыться

Водитель, управляя автомобилем Kia, на улице Доватора, сбил девочку на пешеходном переходе, и, не останавливаясь, поехал дальше, пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Патрульной полиции города.

За считанные минуты инспекторы благодаря свидетелю ДТП обнаружили автомобиль злоумышленника и заблокировали его.

Мужчина пытался убежать, но ему это не удалось. Впоследствии, 55-летний криворожец признался, что накануне употреблял алкогольные напитки и не заметил, как сбил девочку и повредил припаркованную машину.

На правонарушителя инспекторы составили ряд административных материалов: за ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) — результат Драгера 1,93, по ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП), ст. 124 (Прушення правил дорожного движения, повлекшее ДТП) и по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса административных правонарушений.

Девочку госпитализировали в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, что в сентябре в Луцке на проспекте Возрождения водитель сбил мужчину на остановке, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем.