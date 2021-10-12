У Кривому Розі п'яний водій на пішоходному переході збив дитину та втік

Патрульна поліція Кривого Рогу

У Кривому Розі п’яний водій на пішохідному переході збив 12-річну дівчинку та спробував втекти

Водій, керуючи автомобілем Kia, на вулиці Доватора, збив дівчинку на пішохідному переході, та, не зупиняючись, поїхав далі, пише RegioNews з посиланням на Facebook Патрульної поліції міста.

За лічені хвилини інспектори завдяки свідку ДТП виявили автомобіль зловмисника та заблокували його.

Чоловік намагався втекти, але йому це не вдалося. Згодом, 55-річний криворіжець зізнався, що напередодні вживав алкогольні напої і не помітив, як збив дівчинку та пошкодив припарковану автівку.

На правопорушника інспектори склали ряд адміністративних матеріалів: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння) — результат Драгера 1,93, за ст. 122-4 (Залишення місця скоєння ДТП), ст. 124 (Прушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП) та за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.

Дівчинку шпиталізували до лікарні. Її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, у вересні У Луцьку на проспекті Відродження водій збив чоловіка на зупинці, намагаючись уникнути зіткнення з іншим автомобілем.