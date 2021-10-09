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09 октября 2021, 14:46 122

Под Днепром в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб ребенок

09 октября 2021, 14:46 122
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Фото: ГСЧС
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На автодороге "Знаменка-Луганск-Изварино" Днепровского района произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. В искореженном микроавтобусе зажало 14-летнего мальчика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей к месту аварии было установлено, что произошло столкновение грузового микроавтобуса "Ford" и уничтоженным огнем грузовиком "МАЗ" расположенным на обочине дороги.

Как оказалось "Ford" совершил столкновение с грузовым транспортным средством, который в этот же день горел. Тело пассажира микроавтобуса, парня 2007 года рождения было деблокировано", - рассказали спасатели.

Водитель 1979 года рождения от госпитализации отказался.

Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Харькове легковушка врезалась в "скорую" и перевернулся. В результате аварии медики госпитализировали двух пассажиров из автомобиля Peugeot.

автобус дети авария Днепропетровская область грузовик

 
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