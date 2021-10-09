Під Дніпром внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинула дитина

Фото: ДСНС

На автошляху "Знам’янка-Луганськ-Ізварине" Дніпровського району сталось ДТП за участю мікроавтобусу та вантажного автомобіля. В понівеченому мікроавтобусі затиснуло 14-річного хлопця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників до місця аварії було встановлено, що сталось зіткнення вантажного мікроавтобуса "Ford" та знищеною вогнем вантажівки "МАЗ" розташованою на узбіччі дороги.

Як виявилось "Ford" здійснив зіткнення з вантажним транспортним засобом, який цього ж дня палав. Тіло пасажира мікроавтобусу, хлопця 2007 року народження було деблоковано", - розповіли рятувальники.

Водій 1979 року народження від госпіталізації відмовився.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Раніше повідомлялось, що у Харкові легковик врізався в "швидку" і перекинувся. Внаслідок аварії медики госпіталізували двох пасажирів з автомобіля Peugeot.