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09 жовтня 2021, 14:46 138

Під Дніпром внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинула дитина

09 жовтня 2021, 14:46 138
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Фото: ДСНС
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На автошляху "Знам’янка-Луганськ-Ізварине" Дніпровського району сталось ДТП за участю мікроавтобусу та вантажного автомобіля. В понівеченому мікроавтобусі затиснуло 14-річного хлопця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників до місця аварії було встановлено, що сталось зіткнення вантажного мікроавтобуса "Ford" та знищеною вогнем вантажівки "МАЗ" розташованою на узбіччі дороги.

Як виявилось "Ford" здійснив зіткнення з вантажним транспортним засобом, який цього ж дня палав. Тіло пасажира мікроавтобусу, хлопця 2007 року народження було деблоковано", - розповіли рятувальники.

Водій 1979 року народження від госпіталізації відмовився.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Раніше повідомлялось, що у Харкові легковик врізався в "швидку" і перекинувся. Внаслідок аварії медики госпіталізували двох пасажирів з автомобіля Peugeot.

автобус діти аварія Дніпропетровська область вантажівка

 
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