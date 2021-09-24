В Днепре все школы вернулись к офлайн обучению

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В Днепре все 154 школы ведут занятия в обычном режиме. 15 школ, которые были переведены на дистанционное обучение, вернулись к обычному режиму работы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение департамента гуманитарной политики горсовета Днепра.

По данным чиновников, в каждой из школ города работает 80% вакцинированных сотрудников.

22 сентября в Днепре на дистанционное обучение перешли 5 школ, но в тот же день этот перечень начал быстро уменьшаться.

К вечеру 23 сентября в городе осталось две школы, в которых отсутствуют 80% вакцинированного персонала. 24 сентября в этих школах также было вакцинировано необходимое количество персонала.

Соответственно, в Днепре все школы отменили дистанционное обучение.

Напомним, что с 23 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила перевести Украину в "желтую" зону карантина. Согласно решению правительства, после отмены "зеленой" зоны обучение в школах может быть продлено, только при условии вакцинации не менее 80% персонала по крайней мере одной дозой.