12:25  24 сентября
Ученые спрогнозировали, какой будет четвертая волна COVID-19 в Украине
16:54  24 сентября
В "Слуге народа" говорят, что Рада не будет голосовать снова за закон об олигархах
17:48  24 сентября
День в ООС: семь нарушений "тишины" оккупантами
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2021, 19:28 120

В Днепре все школы вернулись к офлайн обучению

24 сентября 2021, 19:28 120
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Днепре все 154 школы ведут занятия в обычном режиме. 15 школ, которые были переведены на дистанционное обучение, вернулись к обычному режиму работы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение департамента гуманитарной политики горсовета Днепра.

По данным чиновников, в каждой из школ города работает 80% вакцинированных сотрудников.

22 сентября в Днепре на дистанционное обучение перешли 5 школ, но в тот же день этот перечень начал быстро уменьшаться.

К вечеру 23 сентября в городе осталось две школы, в которых отсутствуют 80% вакцинированного персонала. 24 сентября в этих школах также было вакцинировано необходимое количество персонала.

Соответственно, в Днепре все школы отменили дистанционное обучение.

Напомним, что с 23 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила перевести Украину в "желтую" зону карантина. Согласно решению правительства, после отмены "зеленой" зоны обучение в школах может быть продлено, только при условии вакцинации не менее 80% персонала по крайней мере одной дозой.

вакцина школа Днепровский горсовет Днепр дистанционное обучение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram