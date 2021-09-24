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24 вересня 2021, 19:28 133

У Дніпрі всі школи повернулися до офлайн навчання

24 вересня 2021, 19:28 133
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з відкритих джерел
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У Дніпрі усі 154 школи ведуть заняття у звичайному режимі. 15 шкіл, які були переведені на дистанційне навчання, повернулися до звичайного режиму роботи

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення департаменту гуманітарної політики міськради Дніпра.

За даними чиновників, у кожній зі шкіл міста працює 80% вакцинованих співробітників.

22 вересня у Дніпрі на дистанційне навчання перейшли 15 шкіл, але того ж дня цей перелік почав швидко зменшуватись.

Надвечір 23 вересня у місті залишилося дві школи, у яких відсутні 80% вакцинованого персоналу. 24 вересня у цих школах також була вакцинована необхідна кількість персоналу.

Відповідно, у Дніпрі усі школи скасували дистанційне навчання.

Нагадаємо, що з 23 вересня Держкомісія з питань ТЕБ та НС вирішила перевести Україну до "жовтої" зони карантину. Відповідно до рішення уряду, після скасування "зеленої" зони навчання у школах може бути продовжене, лише за умови вакцинації щонайменше 80% персоналу принаймі однією дозою.

вакцина школа Дніпровська міськрада Дніпро дистанційне навчання

 
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