В Днепре ликвидировали мощную ботоферму, которая работала на РФ

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В Днепре правоохранители ликвидировали ботоферму, которая работала на срыв национальной программы вакцинации в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Массовое распространение фейковой информации среди украинских интернет-пользователей было направлено на дискредитацию украинской власти и срыв национальной программы вакцинации", - пояснили правоохранители.

По материалам следствия, координатором и администратором ботофермы была жительница Днепра. Российские заказчики снабдили ее всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.

Женщина разместила программно-аппаратный комплекс в специально арендованной для этого квартире. С его помощью администрировала более 5 тысяч учетных записей в сети "Фейсбук", которые якобы принадлежали гражданам Украины. Кроме того, женщина активно создавала новые профили.

В рамках уголовного производства следователями СБУ проводится досудебное расследование. Доказательства причастности отдельных лиц к противоправной деятельности изъяты.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине разоблачили ботоферму, которая участвовала в создании 50-тысячной "армии ботов".