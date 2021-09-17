У Дніпрі ліквідували потужну ботоферму, яка працювала на РФ

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У Дніпрі правоохоронці ліквідували ботоферму, яка працювала на зрив національної програми вакцинації в Україні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Масове поширення фейкової інформації серед українських інтернет-користувачів було спрямоване на дискредитацію української влади та зрив національної програми вакцинації", - пояснили правоохоронці.

За матеріалами слідства, координатором й адміністратором ботоферми була мешканка Дніпра. Російські замовники забезпечили її всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням.

Жінка розмістила програмно-апаратний комплекс у спеціально орендованій для цього квартирі. За його допомогою адмініструвала понад 5 тисяч облікових записів в мережі "Фейсбук", які нібито належали громадянам України. Крім того, жінка активно створювала нові псевдо профілі.

У межах кримінального провадження слідчими СБУ проводиться досудове розслідування. Докази причетності окремих осіб до протиправної діяльності вилучено.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині викрили ботоферму, яка брала участь у створенні 50-тисячної "армії ботів".