На Днепропетровщине на взятке задержали двух чиновников за выдачу сертификатов качества

Фото: Нацполиция

На Днепропетровщине полицейские задержали одну из руководителей подразделения госпредприятия и чиновника Госпродпотребслужбы во время получения неправомерной выгоды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, одна из руководителей подразделения госпредприятия получила 20 тысяч грн от директора общества. За эту сумму обещала ускорить выдачу паспорта соответствия на гранитный щебень для дальнейшей его поставки на объекты строительства.

За решение аналогичного вопроса чиновник Госпродпотребслужбы получил 500 долларов. В частности, деньги предназначались за выдачу экспертного заключения проведенных испытаний пищевой продукции животного происхождения.

Одному из фигурантов уже сообщили о подозрении, по второму - решается вопрос.

Ранее сообщалось, что руководителю компании в Киеве сообщили о подозрении в присвоении 630 тысяч средств госбанка.