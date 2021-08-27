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27 августа 2021, 19:25 5

На Днепропетровщине мужчина нанес жертве 102 удара ножом и утопил тело

27 августа 2021, 19:25 5
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Фото из открытых источников
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На Днепропетровщине задержали бывшего рецидивиста по имени Александр, который по версии следствия, во время застолья зарезал собутыльника – 56-летнего Владимира, нанеся ему 102 удара ножом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ДніпроTV

Подозреваемый сбросил тело в колодец и скрылся. Там жертву и нашли правоохранители. На спине, шее и груди мужчины эксперты насчитали 102 отверстия от ножа.

Подозреваемого задержали меньше чем за сутки. Сначала он открещивался от преступления, но впоследствии не только показал где спрятал нож, но и в деталях рассказал как именно во время застолья зарезал Владимира. Перед тем как вспыхнул конфликт, мужчины успели выпить полтора из двух приобретенных литров водки.

Сейчас Александр, находится в следственном изоляторе и ждет вердикта комиссии из опытных психиатров.

По словам начальника Никопольского районного управления Александра Клешни, если подозреваемого признают вменяемым и признают виновным, ему грозит наказание до пожизненного заключения.

Напомним, что недавно в Одесской области во время застолья мужчина зарезал своего товарища

убийство полиция ранение Днепропетровская область

 
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