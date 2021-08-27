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27 серпня 2021, 19:25 5

На Дніпропетровщині чоловік завдав жертві 102 удари ножем і втопив тіло

27 серпня 2021, 19:25 5
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Фото з відкритих джерел
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На Дніпропетровщині затримали колишнього рецидивіста на ім’я Олександр, який за версією слідства під час застілля зарізав співпляшника – 56-річного Володимира, завдавши йому 102 удари ножем

Про це пише RegioNews з посиланням на ДніпроTV

Підозрюваний скинув тіло в колодязь та втік. Там жертву і знайшли правоохоронці. На спині, шиї та грудях чоловіка експерти нарахували 102 отвори від ножа.

Підозрюваного затримали менше ніж за добу. Спочатку він відхрещувався від злочину, але згодом не лише показав де сховав ножа, а й в деталях розповів як саме під час застілля зарізав Володимира. Перед тим як спалахнув конфлікт, чоловіки встигли випити півтора з двох придбаних літрів горілки.

Нині Олександр, перебуває в слідчому ізоляторі й чекає на вердикт комісії з досвідчених психіатрів.

За словами начальника Нікопольського районного управління Олександра Клешні, якщо підозрюваного визнають осудним та визнають винним, йому загрожує покарання до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, що нещодавно в Одеській області під час застілля чоловік зарізав свого товариша

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