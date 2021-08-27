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27 августа 2021, 15:46 22

В Днепре девушка гуляла по парку с удавом

27 августа 2021, 15:46 22
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Фото: Рixabay
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В Днепре девушка гуляла по улице вместе с удавом

Как пишет RegioNews, соответствующее видео появилось в сети.

По словам девушки, удава зовут Семик. Она рассказала, что рептилии два года, питается мышами и крысами. Пищевые продукты покупает замороженными.

Питомцу очень нравится на свежем воздухе, хоть он пока и чувствует себя на улице не очень уютно, уверена владелица.

Напомним, недавно в Сумах по улицам гулял лось.

Украина инцидент происшествия животные Днепр

 
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