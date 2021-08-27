В Днепре девушка гуляла по парку с удавом

Фото: Рixabay

В Днепре девушка гуляла по улице вместе с удавом

Как пишет RegioNews, соответствующее видео появилось в сети.

По словам девушки, удава зовут Семик. Она рассказала, что рептилии два года, питается мышами и крысами. Пищевые продукты покупает замороженными.

Питомцу очень нравится на свежем воздухе, хоть он пока и чувствует себя на улице не очень уютно, уверена владелица.

Напомним, недавно в Сумах по улицам гулял лось.