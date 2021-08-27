У Дніпрі дівчина гуляла парком з удавом

Фото: Рixabay

Як пише RegioNews, відповідне відео з’явилося у мережі.

За словами дівчини, удава звати Семік. Вона розповіла, що рептилії два роки, харчується мишами і щурами. Харчові продукти купує замороженими.

Вихованцеві дуже подобається на свіжому повітрі, хоч він поки і почувається на вулиці не дуже затишно, впевнена власниця.

Нагадаємо, нещодавно у Сумах вулицями гуляв лось.