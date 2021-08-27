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27 серпня 2021, 15:46 48

У Дніпрі дівчина гуляла парком з удавом

27 серпня 2021, 15:46 48
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Фото: Рixabay
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У Дніпрі дівчина гуляла вулицею разом з удавом

Як пише RegioNews, відповідне відео з’явилося у мережі.

За словами дівчини, удава звати Семік. Вона розповіла, що рептилії два роки, харчується мишами і щурами. Харчові продукти купує замороженими.

Вихованцеві дуже подобається на свіжому повітрі, хоч він поки і почувається на вулиці не дуже затишно, впевнена власниця.

Нагадаємо, нещодавно у Сумах вулицями гуляв лось.

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