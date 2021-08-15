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15 августа 2021, 18:05 540

В полиции подтвердили смерть мера Кривого рога

15 августа 2021, 18:05 540
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Полиция начала уголовное производство по фракту смери мэра Кривого рога Константина Павлова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook полиции Днепропетровщины.

Отмечается, что на месте происшествия находяться руководитель Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Шадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативная группа и криминалистичекая лаборатори. Также ожидают следственно-оперативную группу центрального аппарата центрального аппарата Национальноъ полиции.

"По предварительным данным, тело мужчины нашли с огнестрельным ранением на веранде собственного дома", - отмечается в сообщении.

На месте работают правоохранители продолжается обследование дома, устанавливаются свидетели

Открыто уголовное производство по статье убийство.

Кривой Рог полиция мер уголовное дело убийство

 
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