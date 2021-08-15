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15 серпня 2021, 18:05 540

У поліції підтвердили смерть мера Кривого рога

15 серпня 2021, 18:05 540
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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смері мера Кривого рогу Костянтина Павлова

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook поліції Дніпропетровшини

Зазначається, що на місці події перебувають керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції.

"За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - наголошується у повідомленні

На місці працюють правоохоронці, триває обстеження домоволодіння, встановлюються свідки події.

Поліція з’ясовує всі обставини.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.

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