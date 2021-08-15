У поліції підтвердили смерть мера Кривого рога

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook поліції Дніпропетровшини

Зазначається, що на місці події перебувають керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції.

"За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - наголошується у повідомленні

На місці працюють правоохоронці, триває обстеження домоволодіння, встановлюються свідки події.

Поліція з’ясовує всі обставини.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.