У поліції підтвердили смерть мера Кривого рога
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смері мера Кривого рогу Костянтина Павлова
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook поліції Дніпропетровшини
Зазначається, що на місці події перебувають керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції.
"За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - наголошується у повідомленні
На місці працюють правоохоронці, триває обстеження домоволодіння, встановлюються свідки події.
Поліція з’ясовує всі обставини.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.