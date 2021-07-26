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26 июля 2021, 11:58 1281

В Кривом Роге велосипедист упал с 20-метровой высоты в карьер

26 июля 2021, 11:58 1281
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Фото: ГСЧС Украины
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Житель Кривого Рога, который 25 июля в Покровском проезжал на велосипеде мимо карьера, не справился с управлением и сорвался с 20-метровой высоты

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Первый городской".

Отдыхающие, которые стали свидетелями случившегося, вызвали на место спасателей: они в свою очередь расчистили путь к пострадавшему и с помощью носилок подняли мужчину из карьера.

У пострадавшего 40-летнего мужчины диагностировали перелом ключицы и ушиб головы. Его доставили в городскую больницу №1.

Колишній гранітний кар’єр. 25 липня рятувальники надали допомогу службам "102” та "103 ” у піднятті чоловіка з кар’єра Деталі на сайті https://1kr.ua/

Posted by Первый Криворожский 1KR.UA Новости Кривого Рога on Monday, July 26, 2021

Напомним, 24 июля в Коростене ребенок сорвался с 10-метровой высоты на скалу.

Украина медики Днепр Днепропетровская область Кривой Рог

 
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