У Кривому Розі велосипедист впав з 20-метрової висоти у кар'єр

Фото: ДСНС України

Мешканець Кривого Рогу, який 25 липня в Покровському проїжджав на велосипеді повз кар'єр, не впорався з керуванням і зірвався з 20-метрової висоти

Про це пише RegioNews з посиланням на "Перший міський".

Відпочивальники, які стали свідками того, що сталося, викликали на місце рятувальників: вони своєю чергою розчистили шлях до потерпілого і за допомогою носилок підняли чоловіка з кар'єру.

У потерпілого 40-річного чоловіка діагностували перелом ключиці та забій голови. Його доставили в міську лікарню №1.

Колишній гранітний кар’єр. 25 липня рятувальники надали допомогу службам "102” та "103 ” у піднятті чоловіка з кар’єра Деталі на сайті https://1kr.ua/ Posted by Первый Криворожский 1KR.UA Новости Кривого Рога on Monday, July 26, 2021

Нагадаємо, 24 липня у Коростені дитина зірвалась з 10-метрової висоти на скелю.