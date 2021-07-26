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26 липня 2021, 11:58 1375

У Кривому Розі велосипедист впав з 20-метрової висоти у кар'єр

26 липня 2021, 11:58 1375
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Фото: ДСНС України
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Мешканець Кривого Рогу, який 25 липня в Покровському проїжджав на велосипеді повз кар'єр, не впорався з керуванням і зірвався з 20-метрової висоти

Про це пише RegioNews з посиланням на "Перший міський".

Відпочивальники, які стали свідками того, що сталося, викликали на місце рятувальників: вони своєю чергою розчистили шлях до потерпілого і за допомогою носилок підняли чоловіка з кар'єру.

У потерпілого 40-річного чоловіка діагностували перелом ключиці та забій голови. Його доставили в міську лікарню №1.

Колишній гранітний кар’єр. 25 липня рятувальники надали допомогу службам "102” та "103 ” у піднятті чоловіка з кар’єра Деталі на сайті https://1kr.ua/

Posted by Первый Криворожский 1KR.UA Новости Кривого Рога on Monday, July 26, 2021

Нагадаємо, 24 липня у Коростені дитина зірвалась з 10-метрової висоти на скелю.

Україна медики Дніпро Дніпропетровська область Кривий Ріг

 
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