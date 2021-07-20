В Кривом Роге задержали пациента психбольницы, убившего медбрата

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В Кривом Роге задержали пациента психбольницы, который накануне убил 54-летнего медбрата и сбежал с территории медучреждения

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, пишет RegioNews.

"В течение двух дней нападающий скрывался в разных местах. Сегодня, 20 июля, утром полицейские задержали его за 50 км от места совершения преступления в одном из домов в селе Зеленое Ингулецкого района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, накануне 21-летний пациент, страдавший шизофренией, схватил металлический стул, разбил его о пол и ножкой нанес медбрату несколько ударов по голове. Тот погиб.