У Кривому Розі затримали пацієнта психлікарні, який вбив медбрата

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У Кривому Розі затримали пацієнта психлікарні, який напередодні вбив 54-річного медбрата та втік з території медзакладу

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, пише RegioNews.

"Впродовж двох днів нападник переховувався в різних місцях. Сьогодні, 20 липня, вранці поліцейські затримали його за 50 км від місця скоєння злочину в одному із будинків у селі Зелене Інгулецького району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка доставили до поліції для з’ясування всіх обставин злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, напередодні 21-річний пацієнт, що страждав на шизофренію, схопив металевий стілець, розбив його об підлогу і ніжкою завдав медбрату кілька ударів по голові. Той загинув.