В Днепре на патрульного напали трое сотрудников полиции

Фото: из открытых источников

В здании Управления патрульной полиции в Днепропетровской области трое правоохранителей якобы избили своего коллегу, старшего сержанта Максима Колыняка. Он вызвал на место инцидента следственно-оперативную группу

Как передает RegioNews, об этом сообщает Телеканал D1.

По словам потерпевшего Максима Колыняка, после того, как в конце рабочего дня он сдал табельное оружие, начальство решило ознакомить его с каким-то приказом. Он решил зафиксировать это на видео, что вызвало агрессию со стороны его руководителя. У старшего сержанта выбили из рук телефон, после чего двое коллег схватили его, а начальник якобы ударил его.

Колыняк с разбитым лицом вырвался из здания полиции и вышел с помощью телефона в прямой эфир в одной из соцсетей.

По словам потерпевшего, он планировал сегодня выехать в Киев с целью донести до руководства страны информацию о коррупции и произволе в органах патрульной полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что редакция канала пыталась связаться с пресс-службой патрульной полиции, однако официальный комментарий пока не получила.

Ранее сообщалось, что на Львовщине нетрезвый водитель отстреливался из ружья от полиции. Его пытались остановить за нарушение правил дорожного движения, однако мужчина начал убегать и стрелять в полицейских.