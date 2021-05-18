15:12  18 травня
Україна отримає наступну партію вакцини Pfizer на початку червня - Ляшко
11:13  18 травня
У МЗС відреагували на відео, опубліковане екссуддею Чаусом
08:11  18 травня
Доба на Донбасі: бойовики вели обстріли із жилих кварталів Донецька
UA | RU
UA | RU
18 травня 2021, 14:19 1907

У Дніпрі на патрульного напали троє співробітників поліції

18 травня 2021, 14:19 1907
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У будівлі Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області троє правоохоронців нібито побили свого колегу, старшого сержанта Максима Колиняка. Він викликав на місце інциденту слідчо-оперативну групу

Як передає RegioNews, про це повідомляє Телеканал D1.

За словами потерпілого Максима Колиняка, після того, як в кінці робочого дня він здав табельну зброю, начальство вирішило ознайомити його з якимось наказом. Він вирішив зафіксувати це на відео, що викликало агресію з боку його керівника. У старшого сержанта вибили з рук телефон, після чого двоє колег схопили його, а начальник нібито вдарив його.

Колиняк з розбитим обличчям вирвався з будівлі поліції і вийшов за допомогою телефону в прямий ефір в одній з соцмереж.

За словами потерпілого, він планував сьогодні виїхати до Києва з метою донести до керівництва країни інформацію про корупцію і свавілля в органах патрульної поліції Дніпропетровської області.

Відзначається, що редакція каналу намагалася зв'язатися з пресслужбою патрульної поліції, проте офіційний коментар поки не отримала.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині нетверезий водій відстрілювався з рушниці від поліції. Його намагалися зупинити за порушення правил дорожнього руху, проте чоловік почав тікати і стріляти в поліцейських.

поліція конфлікт Дніпро Нацполіція Кримінальна відповідальність

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram