У Дніпрі на патрульного напали троє співробітників поліції

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У будівлі Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області троє правоохоронців нібито побили свого колегу, старшого сержанта Максима Колиняка. Він викликав на місце інциденту слідчо-оперативну групу

Як передає RegioNews, про це повідомляє Телеканал D1.

За словами потерпілого Максима Колиняка, після того, як в кінці робочого дня він здав табельну зброю, начальство вирішило ознайомити його з якимось наказом. Він вирішив зафіксувати це на відео, що викликало агресію з боку його керівника. У старшого сержанта вибили з рук телефон, після чого двоє колег схопили його, а начальник нібито вдарив його.

Колиняк з розбитим обличчям вирвався з будівлі поліції і вийшов за допомогою телефону в прямий ефір в одній з соцмереж.

За словами потерпілого, він планував сьогодні виїхати до Києва з метою донести до керівництва країни інформацію про корупцію і свавілля в органах патрульної поліції Дніпропетровської області.

Відзначається, що редакція каналу намагалася зв'язатися з пресслужбою патрульної поліції, проте офіційний коментар поки не отримала.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині нетверезий водій відстрілювався з рушниці від поліції. Його намагалися зупинити за порушення правил дорожнього руху, проте чоловік почав тікати і стріляти в поліцейських.