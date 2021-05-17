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17 травня 2021, 12:22 113

У центрі Дніпра молоді дівчата хотіли поцупити величезну пальму

17 травня 2021, 12:22 113
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Момент крадіжки зафіксували камери спостереження
Момент крадіжки зафіксували камери спостереження
Фото: "HU_DNEPR”
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У Дніпрі двоє гарно одягнутих дівчат спробували викрасти велику пальму у вазоні, яка стояла біля одного з закладів міста.

Як передає RegioNews, про це повідомляє dnipro.tv.

На відео з камер спостереження видно, як дівчата витягнули пальну та удвох намагались тягти її.

Однак їх помітив чоловік, який забрав пальму з понівеченим стеблом та повернув рослину на місце, де вона стояла.

Нагадаємо, раніше тернопільський хакер обікрав фінустанови 11 країн світу: йому повідомлено про підозру.

крадіжка поліція Дніпро природа центр

 
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