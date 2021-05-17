У центрі Дніпра молоді дівчата хотіли поцупити величезну пальму

Момент крадіжки зафіксували камери спостереження

Момент крадіжки зафіксували камери спостереження

Фото: "HU_DNEPR”

У Дніпрі двоє гарно одягнутих дівчат спробували викрасти велику пальму у вазоні, яка стояла біля одного з закладів міста.

Як передає RegioNews, про це повідомляє dnipro.tv.

На відео з камер спостереження видно, як дівчата витягнули пальну та удвох намагались тягти її.

Однак їх помітив чоловік, який забрав пальму з понівеченим стеблом та повернув рослину на місце, де вона стояла.

Нагадаємо, раніше тернопільський хакер обікрав фінустанови 11 країн світу: йому повідомлено про підозру.