У центрі Дніпра молоді дівчата хотіли поцупити величезну пальму
Момент крадіжки зафіксували камери спостереження
Момент крадіжки зафіксували камери спостереження
У Дніпрі двоє гарно одягнутих дівчат спробували викрасти велику пальму у вазоні, яка стояла біля одного з закладів міста.
Як передає RegioNews, про це повідомляє dnipro.tv.
На відео з камер спостереження видно, як дівчата витягнули пальну та удвох намагались тягти її.
Однак їх помітив чоловік, який забрав пальму з понівеченим стеблом та повернув рослину на місце, де вона стояла.
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