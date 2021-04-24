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24 апреля 2021, 14:01 85

На Днепропетровщине в ДТП погиб человек

24 апреля 2021, 14:01 85
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Авария произошла под Кривым Рогом
Авария произошла под Кривым Рогом
Фото: ГСЧС
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Под Кривым Рогом, на трассе между радушным и Апостоловым произошло ДТП. Столкнулись легковушка Chevrolet Aveo и фургон Opel.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС области.

Водитель Chevrolet Aveo в результате ДТП оказался заблокированным в машине и скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

Водителя и пассажира Opel забрала скорая - оба мужчины находились в сознании.

Напомним, на днях на Запорожье маршрутка столкнулась с хлебовозом и вылетела в кювет.

Украина ДТП аварія авария Кривой Рог

 
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