На Днепропетровщине в ДТП погиб человек

Авария произошла под Кривым Рогом

Авария произошла под Кривым Рогом

Фото: ГСЧС

Под Кривым Рогом, на трассе между радушным и Апостоловым произошло ДТП. Столкнулись легковушка Chevrolet Aveo и фургон Opel.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС области.

Водитель Chevrolet Aveo в результате ДТП оказался заблокированным в машине и скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

Водителя и пассажира Opel забрала скорая - оба мужчины находились в сознании.

Напомним, на днях на Запорожье маршрутка столкнулась с хлебовозом и вылетела в кювет.