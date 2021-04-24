На Днепропетровщине в ДТП погиб человек
Авария произошла под Кривым Рогом
Авария произошла под Кривым Рогом
Под Кривым Рогом, на трассе между радушным и Апостоловым произошло ДТП. Столкнулись легковушка Chevrolet Aveo и фургон Opel.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС области.
Водитель Chevrolet Aveo в результате ДТП оказался заблокированным в машине и скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
Водителя и пассажира Opel забрала скорая - оба мужчины находились в сознании.
Напомним, на днях на Запорожье маршрутка столкнулась с хлебовозом и вылетела в кювет.
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