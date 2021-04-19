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19 апреля 2021, 10:12 560

На Запорожье маршрутка столкнулась с хлебовозом и вылетела в кювет

19 апреля 2021, 10:12 560
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Пострадали четыре человека
Пострадали четыре человека
Фото: ГСЧС
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В Запорожской области произошло ДТП: столкнулись маршрутное такси и хлебовоз. В результате ДТП, маршрутка вылетела в кювет, пострадали четыре человека, оба водителя и еще два пассажира маршрутки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что ДТП случилось 19 апреля, в районе 5 утра. Известно, что маршрутка следовала по маршруту "Мелитополь - Мариуполь".

Пострадали оба водителя и еще два пассажира маршрутки. Их госпитализировали в бердянскую больницу.

Спасатели деблокировали водителя грузового микроавтобуса и передали его работникам скорой", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре женщина попала под колеса автокрана.

ДТП Запорожье авария госпитализация ГСЧС

 
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