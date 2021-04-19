На Запорожье маршрутка столкнулась с хлебовозом и вылетела в кювет

Пострадали четыре человека

Пострадали четыре человека

Фото: ГСЧС

В Запорожской области произошло ДТП: столкнулись маршрутное такси и хлебовоз. В результате ДТП, маршрутка вылетела в кювет, пострадали четыре человека, оба водителя и еще два пассажира маршрутки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что ДТП случилось 19 апреля, в районе 5 утра. Известно, что маршрутка следовала по маршруту "Мелитополь - Мариуполь".

Пострадали оба водителя и еще два пассажира маршрутки. Их госпитализировали в бердянскую больницу.

Спасатели деблокировали водителя грузового микроавтобуса и передали его работникам скорой", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре женщина попала под колеса автокрана.