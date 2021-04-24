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24 квітня 2021, 14:01 119

На Дніпропетровщині у ДТП загинула людина

24 квітня 2021, 14:01 119
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Аварія сталася під Кривим Рогом
Аварія сталася під Кривим Рогом
Фото: ДСНС
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Під Кривим Рогом, на трасі між Радушним та Апостоловим сталася ДТП. Зіткнулися легковик Chevrolet Aveo і фургон Opel.

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС області.

Водій Chevrolet Aveo внаслідок ДТП виявився заблокованим у автівці та помер на місці події до прибуття медиків.

Водія і пасажира Opel забрала швидка - обидва чоловіки перебували у свідомості.

Нагадаємо, днями на Запоріжжі маршрутка зіткнулася з хлібовозом і вилетіла в кювет.

Україна ДТП аварія аварія Кривий Ріг

 
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