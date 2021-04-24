На Дніпропетровщині у ДТП загинула людина
Аварія сталася під Кривим Рогом
Аварія сталася під Кривим Рогом
Під Кривим Рогом, на трасі між Радушним та Апостоловим сталася ДТП. Зіткнулися легковик Chevrolet Aveo і фургон Opel.
Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС області.
Водій Chevrolet Aveo внаслідок ДТП виявився заблокованим у автівці та помер на місці події до прибуття медиків.
Водія і пасажира Opel забрала швидка - обидва чоловіки перебували у свідомості.
Нагадаємо, днями на Запоріжжі маршрутка зіткнулася з хлібовозом і вилетіла в кювет.
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