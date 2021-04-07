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07 апреля 2021, 09:44 979

На Запорожье на взятке задержали депутата и прокурора

07 апреля 2021, 09:44 979
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Подозреваемым грозит до 10 лет заключения
Подозреваемым грозит до 10 лет заключения
Фото: Facebook
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Депутату городского совета Бердянска и прокурору отдела Бердянской прокуратуры сообщено о подозрении во взяточничестве. По данным следствия, они за деньги обещали изменить обвинение.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

"Установлено, что прокурор, находясь в должности начальника отдела, вместе с посредником-депутатом пообещали гражданину смягчить обвинение по факту причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений на менее тяжкое, что станет основанием для освобождения от уголовной ответственности", - отметили в ГБР.

Для этого они предложили обвиняемому дать им 4 тыс. долларов, он согласился.

Прокурору и депутату объявили подозрение ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - вымогательство взятки служебным лицом, которое занимает ответственное положение, с использованием предоставленной ему власти и служебного положения. Санкция статьи - от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, НАБУ задержало брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тысяч взятки - Лещенко.

ГБР взятка прокуратура депутат Запорожье

 
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