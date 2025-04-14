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В Украине во вторник, 15 апреля переменная облачность. В большинстве регионов осадков не прогнозируют

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

Синоптики на 15 апреля прогнозируют переменную облачность. Осадков в большинстве регионов не будет. Однако в Закарпатье и Прикарпатье ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла в южных, восточных и центральных областях на поверхности почвы заморозки от 0 до 3 градусов. Днем температура от 15 до 20 градусов тепла. В Закарпатье и побережье морей от 10 до 15 градусов тепла.

В Киевской области прогнозируют от 1 до 6 градусов тепла ночью. Днем ожидается от 15 до 20 градусов выше нуля. В столице ночью от 4 до 6 градусов тепла. Днем в Киеве – от 16 до 18 градусов с плюсом.