В Днепре от взрыва гранаты пострадали двое местных жителей

Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан

Фото: из открытых источников

В результате взрыва гранаты рядом с одним из домов в городе Днепре двое местных жителей получили телесные повреждения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

Так, полиция уже задержала мужчину, который причастен к взрыву в Амур-Нижнеднепровском районе города.

Событие произошло 6 сентября около 18.00 возле одного из домов по улице Баженова м. Днепра. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое мужчин. Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Амур-Нижнеднепровского отделения полиции, спасатели и работники взрывотехнической службы. По предварительным выводам экспертов, могла взорваться граната РГД-5.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 15 ч.2 ст. 115 ч.2 п.1,5 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины блокировали системную коррупцию в Черноморском управлении Укртрансбезопасности.