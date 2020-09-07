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07 вересня 2020, 09:11 4

У Дніпрі від вибуху гранати постраждали двоє місцевих мешканців

07 вересня 2020, 09:11 4
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Зловмисника затримано
Зловмисника затримано
Фото: з відкритих джерел
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Внаслідок вибуху гранати поруч з одним із будинків у місті Дніпрі двоє місцевих мешканців отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції області.

Так, поліція вже затримала чоловіка, який причетний до вибуху в Амур-Нижньодніпровському районі міста.

Подія сталася 6 вересня близько 18.00 біля одного з будинків по вулиці Баженова м. Дніпра. Попередньо встановлено, що 35-річний чоловік кинув гранату в бік будинку, де перебували двоє чоловіків. Зловмисник затриманий", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Амур-Нижньодніпровського відділення поліції, рятувальники та працівники вибухотехнічної служби. За попередніми висновками експертів, вибухнути могла граната РГД-5.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 15 ч.2 ст. 115 ч.2 п.1,5 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Раніше повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України блокували системну корупцію в Чорноморському міжрегіональному управлінні Укртрансбезпеки.

вибух поліція Дніпро жертва Граната
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