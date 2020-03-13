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13 марта 2020, 17:31 1

В Днепре подозреваемые в стрельбе на улице не пришли в суд, сославшись на карантин

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13 марта 2020, 17:31 1
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Участники перестрелки на улице Титова не явились на судебное заседание в апелляционный суд Днепра
Фото: pixabay.com
Участники перестрелки на улице Титова не явились на судебное заседание в апелляционный суд Днепра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 34.ua.

Так, 13 марта в апелляционном суде Днепра отменили рассмотрение дела о хулиганстве с использованием оружия по причине неявки обвиняемых. Как сообщает источник, фигуранты дела объяснили свою неявку, якобы, пребыванием на карантине в больнице.

Напомним, 24 февраля на улице Титова произошла перестрелка между группами мужчин, ранения получили трое из них и были задержаны полицейскими в больнице. Еще два человека были задержаны позже. Полиция квалифицировала происшествие по статье 296 УК Украины (хулиганство).

25 февраля фигурантам дела сообщили о подозрении, а суд первой инстанции отправил их на 2 месяца под домашний арест. Прокуратура хотела изменить меру пресечения на содержание под стражей в ходе запланированного на 13 марта заседания, однако, ни один из подозреваемых в суд не явился.

Суд постановил отложить рассмотрение дела до 18 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник требовал уволить судью, который отпустил пятерых подозреваемых в перестрелке под домашний арест.


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