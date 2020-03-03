Стрельба в Днепре: глава облсовета требует уволить судью, который отпустил подозреваемых

Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник требует уволить судью, который отпустил пятерых подозреваемых в перестрелке под домашний арест

Фото: Национальная полиция

Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник требует уволить судью, который отпустил пятерых подозреваемых в перестрелке под домашний арест

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского облсовета.

"Считаю, что решение суда - не справедливо. Преступление имеет очевидно высокую общественную опасность. Подозреваемые несут угрозу гражданам, могут скрыть или уничтожить вещи, которые имеют существенное значение для следствия", - заявил Олейник.

По его словам, на ближайшей сессии областного совета будет вынесено на голосование обращение в Высший совет правосудия с инициативой увольнения судьи, который принимал это решение.

Напомним, в Днепре вечером в понедельник, 24 февраля, произошла перестрелка между двумя группами мужчин, в результате чего были ранены три человека - участники конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полиция задержала пятерых человек, которым 25 февраля сообщили о подозрении.

Бабушкинский районный суд определил меру пресечения для пятерых подозреваемых в совершении перестрелки на улице Титова в Днепре. Следственный судья Ю.Г. Слищенко отпустил их под домашний арест на два месяца.