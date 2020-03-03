08:53  04 марта
В Минздраве не исключают распространение коронавируса по Украине
10:44  04 марта
Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
09:18  04 марта
Новосад не хочет работать без Гончарука и уходит в отставку - СМИ
UA | RU
UA | RU
03 марта 2020, 15:35 8

Стрельба в Днепре: глава облсовета требует уволить судью, который отпустил подозреваемых

Читайте також
українською мовою
03 марта 2020, 15:35 8
Читайте також українською мовою
Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник требует уволить судью, который отпустил пятерых подозреваемых в перестрелке под домашний арест
Фото: Национальная полиция
Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник требует уволить судью, который отпустил пятерых подозреваемых в перестрелке под домашний арест

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского облсовета.

"Считаю, что решение суда - не справедливо. Преступление имеет очевидно высокую общественную опасность. Подозреваемые несут угрозу гражданам, могут скрыть или уничтожить вещи, которые имеют существенное значение для следствия", - заявил Олейник.

По его словам, на ближайшей сессии областного совета будет вынесено на голосование обращение в Высший совет правосудия с инициативой увольнения судьи, который принимал это решение.

Напомним, в Днепре вечером в понедельник, 24 февраля, произошла перестрелка между двумя группами мужчин, в результате чего были ранены три человека - участники конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полиция задержала пятерых человек, которым 25 февраля сообщили о подозрении.

Бабушкинский районный суд определил меру пресечения для пятерых подозреваемых в совершении перестрелки на улице Титова в Днепре. Следственный судья Ю.Г. Слищенко отпустил их под домашний арест на два месяца.


стрельба
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »