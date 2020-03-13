У Дніпрі підозрювані у стрільбі на вулиці не прийшли в суд, пославшись на карантин
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 34.ua.
Так, 13 березня в апеляційному суді Дніпра скасували розгляд справи про хуліганство з використанням зброї через неявку обвинувачених. Як повідомляє джерело, фігуранти справи пояснили свою неявку, нібито, перебуванням на карантині в лікарні.
Нагадаємо, 24 лютого на вулиці Титова сталася перестрілка між групами чоловіків, поранення отримали троє з них і були затримані поліцейськими в лікарні. Ще двоє людей були затримані пізніше. Поліція кваліфікувала подію за статтею 296 КК України (хуліганство).
25 лютого фігурантам справи повідомили про підозру, а суд першої інстанції відправив їх на 2 місяці під домашній арешт. Прокуратура хотіла змінити запобіжний захід на утримання під вартою в ході запланованого на 13 березня засідання, однак, жоден з підозрюваних в суд не з'явився.
Суд ухвалив відкласти розгляд справи до 18 березня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник вимагав звільнити суддю, який відпустив п’ятьох підозрюваних в перестрілці під домашній арешт.
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