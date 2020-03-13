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13 березня 2020, 17:31 1

У Дніпрі підозрювані у стрільбі на вулиці не прийшли в суд, пославшись на карантин

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13 березня 2020, 17:31 1
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Учасники перестрілки на вулиці Титова не з'явилися на судове засідання в апеляційний суд Дніпра
Фото: pixabay.com
Учасники перестрілки на вулиці Титова не з'явилися на судове засідання в апеляційний суд Дніпра

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 34.ua.

Так, 13 березня в апеляційному суді Дніпра скасували розгляд справи про хуліганство з використанням зброї через неявку обвинувачених. Як повідомляє джерело, фігуранти справи пояснили свою неявку, нібито, перебуванням на карантині в лікарні.

Нагадаємо, 24 лютого на вулиці Титова сталася перестрілка між групами чоловіків, поранення отримали троє з них і були затримані поліцейськими в лікарні. Ще двоє людей були затримані пізніше. Поліція кваліфікувала подію за статтею 296 КК України (хуліганство).

25 лютого фігурантам справи повідомили про підозру, а суд першої інстанції відправив їх на 2 місяці під домашній арешт. Прокуратура хотіла змінити запобіжний захід на утримання під вартою в ході запланованого на 13 березня засідання, однак, жоден з підозрюваних в суд не з'явився.

Суд ухвалив відкласти розгляд справи до 18 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник вимагав звільнити суддю, який відпустив п’ятьох підозрюваних в перестрілці під домашній арешт.


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