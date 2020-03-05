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05 марта 2020, 18:16 3

В Днепропетровской области госпитализировали 6 людей с подозрением на коронавирус – СМИ

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05 марта 2020, 18:16 3
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В городе Апостолово Днепропетровской области у мужчины, который недавно вернулся из Италии, и его семьи обнаружили симптомы коронавируса
Фото: pixabay.com
В городе Апостолово Днепропетровской области у мужчины, который недавно вернулся из Италии, и его семьи обнаружили симптомы коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 34 канал.

По информации СМИ, 32-летний мужчина неделю назад вернулся из Италии. Он сообщил, что на границе с Венгрией проходил проверку на коронавирус.

Его дома ждала 22-летняя беременная жена, а также трое детей и тёща. У всей молодой семьи, кроме женщины, лихорадка, повышенная температура и сухой кашель. На данный момент у двоих взрослых и троих детей, предварительно, острое респираторное заболевание.

Сейчас все шесть человек находятся под присмотром врачей. В ближайшее время их должны поместить в Инфекционную больницу Кривого Рога.


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