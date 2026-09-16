На Чернігівщині жінка вкусила поліцейського на похованні військового

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У Чернігівській області судили жінку за напад на поліцейського. Відомо, що вона вкусила правоохоронця

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у Ніжині 2 червня під час поховання загиблого захисника. До поліцейських підійшов чоловік у п'яному стані, і почав провокувати конфлікт. Правоохоронці намагались доставити його до Військової служби правопорядку. Проте втрутилась його дружина: жінка вкусила одного з правоохоронців за передпліччя.

Жінка на суді визнала провину частково. Вона заявила, що вкусила поліцейського випадково.

В результаті жінці призначили один рік обмеження волі. Водночас суд звільнив її від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

Нагадаємо, раніше на Львівщині військовий вкусив поліцейського. Це сталось прямо біля супермаркета.