На Чернігівщині жінка вкусила поліцейського на похованні військового
У Чернігівській області судили жінку за напад на поліцейського. Відомо, що вона вкусила правоохоронця
Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.
Інцидент стався у Ніжині 2 червня під час поховання загиблого захисника. До поліцейських підійшов чоловік у п'яному стані, і почав провокувати конфлікт. Правоохоронці намагались доставити його до Військової служби правопорядку. Проте втрутилась його дружина: жінка вкусила одного з правоохоронців за передпліччя.
Жінка на суді визнала провину частково. Вона заявила, що вкусила поліцейського випадково.
В результаті жінці призначили один рік обмеження волі. Водночас суд звільнив її від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.
Нагадаємо, раніше на Львівщині військовий вкусив поліцейського. Це сталось прямо біля супермаркета.