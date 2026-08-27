На Чернігівщині "Молнія" влучила у 115-річний храм: будівля згоріла

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У Сновській громаді Чернігівської області російський безпілотник "Молнія" влучив у церкву. Внаслідок атаки храм повністю згорів

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Як уточнили у Чернігівській єпархії УПЦ, йдеться про Свято-Миколаївський храм у селі Гірськ, якому було 115 років.

Дерев’яну двокупольну церкву будували у 1908-1911 роках. У 1930-х роках радянська влада переобладнала її під школу та клуб.

Під час Другої світової війни богослужіння у храмі відновилися і надалі не припинялися.

Нагадаємо, внаслідок удару по Чернігову зранку 26 серпня загинули дві людини. Під час проведення пошукових робіт на місці влучання під завалами приватного будинку рятувальники виявили тіла 39-річної жінки та її 4-річної доньки.