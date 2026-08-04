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04 августа 2026, 09:57

Удар по Харьковщине: погиб 72-летний мужчина, ранен ребенок и еще шесть человек

04 августа 2026, 09:57
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 18 населенным пунктам области

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак погиб один человек, еще семеро получили ранения, среди них – ребенок.

В селе Задонецкое Змиевской общины пострадали пять человек: мужчины 63 и 67 лет, 86-летняя женщина и две 49-летние женщины.

В поселке Старый Мерчик Валковской общины ранения получил 8-летний мальчик, еще одна женщина испытала острую реакцию на стресс. В селе Березовка Шевченковского общества погиб 72-летний мужчина, а 86-летняя женщина была ранена.

Также медики оказали помощь 70-летней женщине, которая получила травмы еще 7 июля в результате атаки в селе Широкое Старосалтовской общины.

Отдельно враг атаковал беспилотниками Новобаварский район Харькова.

По данным областных властей, российские войска применили по Харьковщине разные виды вооружения: ракету, управляемую авиабомбу, беспилотник "Ланцет", дроны "Молния", FPV-дроны и другие БПЛА.

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в нескольких районах области. В частности, повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, автомобили, магазин, предприятие, железнодорожная инфраструктура и сельскохозяйственная техника.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1049 ударов по 60 населенным пунктам Запорожской области. Погибли два человека, еще 11 получили ранения.

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