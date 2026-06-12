Фото: ГСЧС

В ночь на 12 июня российская армия нанесла удары беспилотниками по Черниговщине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и ГСЧС.

Враг атаковал поселок Михайло-Коцюбинское в Черниговском районе, где прогремели четыре взрыва. В результате падения беспилотника значительные разрушения получило здание местного лицея, вспыхнул пожар кровли.

Это учебное заведение совсем недавно отстроили на средства платформы United24 после того, как в 2022 году россияне попали в него ракетой.

Также из-за этой атаки повреждены школьный автобус и по меньшей мере шесть частных домов, один из которых разрушен.

В Новгород-Северском районе из-за попадания БПЛА загорелась кровля складского помещения на территории предприятия в Семеновке. Кроме того, в этом обществе российский FPV-дрон атаковал автомобиль, развозивший хлеб.

Также зафиксированы удары по энергетическим объектам области, где сейчас работают специалисты по минимизации продолжительности отключений света.

К счастью, в результате ночных атак погибших и пострадавших нет.

Последствия удара по лицею в Черниговском районе:

Напомним, ночью 12 июня россияне нанесли массированный удар беспилотникам по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде Сумской области. Погибла женщина, еще одна – в тяжелом состоянии.