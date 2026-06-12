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12 червня 2026, 09:59

Росіяни вдарили по ліцею на Чернігівщині, який тільки відбудували після ракетного удару

12 червня 2026, 09:59
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Фото: ДСНС
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У ніч на 12 червня російська армія завдала ударів безпілотниками по Чернігівщині

Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та ДСНС.

Ворог атакував селище Михайло-Коцюбинське у Чернігівському районі, де пролунали чотири вибухи. Внаслідок падіння безпілотника значних руйнувань зазнала будівля місцевого ліцею, спалахнула пожежа покрівлі.

Цей навчальний заклад зовсім нещодавно відбудували за кошти платформи United24 після того, як у 2022 році росіяни поцілили в нього ракетою.

Також через цю атаку пошкоджені шкільний автобус та щонайменше шість приватних будинків, один з яких зруйнований.

У Новгород-Сіверському районі через влучання БпЛА загорілася покрівля складського приміщення на території підприємства у Семенівці. Крім того, у цій громаді російський FPV-дрон атакував автомобіль, який розвозив хліб.

Також зафіксовані удари по енергетичних об'єктах області, де зараз працюють фахівці для мінімізації тривалості відключень світла.

На щастя, внаслідок нічних атак загиблих та постраждалих немає.

Наслідки удару по ліцею у Чернігівському районі:

Нагадаємо, вночі 12 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по об’єкту цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді на Сумщині. Загинула жінка, ще одна – у важкому стані.

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