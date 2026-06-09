Из-за обстрелов и непогоды без света остались потребители в девяти областях Украины
По состоянию на утро 9 июня боевые действия и ненастье оставили без электричества часть жителей девяти регионов
Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.
Из-за боевых действий и постоянных обстрелов энергетических объектов без электроснабжения временно осталась часть жителей в семи областях: Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома граждан.
Кроме того, из-за непогоды без электричества остаются более 40 населенных пунктов в Киевской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Применение ограничений на электроэнергию 9 июня не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. В вечерние часы – с 18:00 до 22:00 – наоборот, использовать электроэнергию экономно. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Напомним, в ночь на 9 июня РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиаракетами Х-59/69 с и 166 ударными БпЛА типа. Зафиксировано попадание на 18 локациях.