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По состоянию на утро 9 июня боевые действия и ненастье оставили без электричества часть жителей девяти регионов

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Из-за боевых действий и постоянных обстрелов энергетических объектов без электроснабжения временно осталась часть жителей в семи областях: Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома граждан.

Кроме того, из-за непогоды без электричества остаются более 40 населенных пунктов в Киевской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Применение ограничений на электроэнергию 9 июня не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. В вечерние часы – с 18:00 до 22:00 – наоборот, использовать электроэнергию экономно. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 9 июня РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиаракетами Х-59/69 с и 166 ударными БпЛА типа. Зафиксировано попадание на 18 локациях.