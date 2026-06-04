Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вчора та сьогодні вночі ворог масовано атакував Семенівку Новгород-Сіверського району – безпілотниками, КАБами та з РСЗВ. Зафіксовано пошкодження приватних будинків, легковиків, скління п’ятиповерхівки, виникла пожежа на пилорамі.

У Чернігівському районі ворог поцілив у транспортну інфраструктуру, пошкодивши залізничні колії.

Також зафіксовано руйнування сонячних панелей поблизу Мени, адміністративної будівлі у Сновську та приватних осель в Ічні.

Окрім цього, під ударами опинилися фермерські господарства у Городнянській та Понорницькій громадах, де пошкоджено трактор, вантажівку та автомайстерню.

Інформації про постраждалих немає. Правоохоронці документують наслідки атак та збирають докази.

Нагадаємо, у ніч на 4 червня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 293 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на 11 локаціях.