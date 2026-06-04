Наслідки обстрілів Чернігівщини: під ударом залізниця, ферми та будинки
Упродовж доби ворог продовжував атакувати Чернігівську область
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Вчора та сьогодні вночі ворог масовано атакував Семенівку Новгород-Сіверського району – безпілотниками, КАБами та з РСЗВ. Зафіксовано пошкодження приватних будинків, легковиків, скління п’ятиповерхівки, виникла пожежа на пилорамі.
У Чернігівському районі ворог поцілив у транспортну інфраструктуру, пошкодивши залізничні колії.
Також зафіксовано руйнування сонячних панелей поблизу Мени, адміністративної будівлі у Сновську та приватних осель в Ічні.
Окрім цього, під ударами опинилися фермерські господарства у Городнянській та Понорницькій громадах, де пошкоджено трактор, вантажівку та автомайстерню.
Інформації про постраждалих немає. Правоохоронці документують наслідки атак та збирають докази.
Нагадаємо, у ніч на 4 червня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 293 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на 11 локаціях.