В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в шести регионах временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются около 30 населенных пунктов в Киевской, Полтавской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Отмечается, что 20 мая применение ограничений на электроэнергию не прогнозируется. Потребителей просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в течение всех суток. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 20 мая враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 154 ударными БПЛА типа Shahed. Зафиксированы попадания на 20 локациях.